Зміни торкнулися і туристичного збору

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. З першого січня 2019 року внесено зміни до статті 268 Податкового кодексу України, якою визначено порядок справляння туристичного збору.

Зокрема:

— змінено базу справляння збору;

— змінено порядок встановлення ставки збору;

— визначено поняття внутрішнього та в’їзного туризму, для яких передбачені різні граничні межі ставок збору;

— запроваджено норму, відповідно до якої збір може сплачуватися авансовими внесками на підставі рішення відповідної сільської, селищної, міської ради або об’єднаної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.

Постановою Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року за номером 891 «Про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України від 27 грудня 2010 року за номером 1233» внесено зміни до Порядку обліку сум податків і зборів, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, згідно з якими суб’єкти господарювання, що не сплачують податки і збори в зв’язку з отриманням податкових пільг, повинні вести облік пільг та з першого січня 2020 року повинні відображати у податковій звітності.

З метою забезпечення виконання законодавчих нововведень затверджено нову форму податкової декларації з туристичного збору, за якою необхідно звітувати за III квартал 2019 року.

Більш детально про податкові зміни — у листі ДПС України від 30 вересня 2019 року за номером 2140/7/99-00-04-04-03-18.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області