«Бронза» європейської першості

Минулої неділі в білоруському Гомелі завершилися чемпіонати Європи з вільної і греко-римської боротьби серед спортсменів із порушенням слуху. Понад сто атлетів з одинадцяти країн Старого континенту визначили найсильніших у турнірах дорослих, юніорів та юнаків.

Честь тернопільських «Інваспорту» та ДЮСШ «Інваспорт» у складі збірної України захищав і 16-річний учень Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Віктор Блоха. Виступив підопічний Миколи Шуптара і Сергія Попика успішно. В суперечці юнаків, чия вага не перевищує 55 кілограмів, наш земляк завоював бронзову медаль у турнірі борців вільного стилю.

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