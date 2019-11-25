Дрібні копійки заокруглюємо

Відповідно до підпункту 268.6.1 пункту 268.6 статті 268 Податкового кодексу України платники туристичного збору сплачують його авансовим внеском перед тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, які справляють збір за ставками, в місцях справляння платежу та з дотриманням інших вимог, визначених рішенням відповідної сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що створена згідно із законом та перспективним планом формування територій громад. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з пунктом 2 постанови Правління Національного банку України від 20 червня 2019 року за номером 82 «Про вилучення з готівкового обігу монет дрібних номіналів» з першого жовтня 2019 року монети номіналами 1, 2 та 5 копійок перестали бути засобом платежу під час здійснення розрахунків готівкою.

Відповідно ж до пункту 6 цієї постанови юридичні особи, незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (крім банків), відокремлені підрозділи юридичних осіб, фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність, зобов’язані з першого жовтня припинити прийом монет згаданих номіналів за всіма видами готівкових операцій, проводити заокруглення загальних (у чеку) сум розрахунків готівкою за товари (роботи, послуги) за правилами, визначеними постановою Правління Національного банку України від 15 березня 2018 року за номером 25 «Про оптимізацію обігу монет дрібних номіналів».

Це означає, що, коли сума нарахованого податковим агентом туристичного збору визначена з копійками згаданого номіналу, то податковий агент зобов’язаний заокруглити її відповідно до останньої постанови.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області