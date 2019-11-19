Із «Хіміком» можна боротися

Понад три з половиною роки волейболістки южненського «Хіміка» не знали поразок у чемпіонатах України серед жіночих команд суперліги. Ледве не фантастична серія обірвалася минулої п’ятниці в спортивному залі Тернопільського національного економічного університету, де багаторазових чемпіонок України в першому матчі п’ятого туру на «сухо» обіграла «Галичанка-ТНЕУ-Гадз».

Ті, хто з якихось причин не зміг стати свідком згаданого поєдинку, звісно, могли подумати, що поразка в трьох партіях означає завершення тріумфальної ходи незаперечних до початку цього сезону фаворитів. Утім, лишень до ознайомлення з технічними результатами двобою. Хіба в першій із них перевага підопічних Віктора Туркули виявилася доволі відчутною — 25:20. Далося взнаки, очевидно, рішення тренерського штабу гостей випустити в стартовому складі трьох резервісток, серед яких і колишня волейболістка «Галичанки» Оксана Яковчук.

Однак і заслуг господарок майданчика аж ніяк не можна применшити. Надійні прийом м’яча і блоки у виконанні, щонайменше, двох волейболісток, нестримна зарядженість на атаку сімнадцятилітньої Марти Федик.

Сказане підтвердилося і в двох наступних сетах, коли наставник гостей Євген Ніколаєв випустив головних своїх виконавиць Ольгу Скрипак, Тетяну Козлову і Дарію Степановську. В другому, навіть попри те, що неперевершено діяла Олександра Міленко, гості переконливо вели в рахунку — 12:7, 18:14… Та, передусім завдяки лідерові атак «Галичанки», вдалося організувати погоню, яка завершилася успіхом — 25:23.

І після цього волейболістки «Хіміка» навіть не подумали здаватися. Тож можна тільки поаплодувати максимальній самовіддачі гравців тернопільської команди, які для початку з рахунку 9:17 зуміли скоротити відставання до мінімуму (17:18), а в ендшпілі вирішальної для обох колективів партії не тільки відіграли чотири сетболи (20:24), а й невдовзі поставили переможну крапку — 27:25. Нехай спробує хтось після цього сказати, що чемпіонки поступилися через власні дитячі помилки.

Надзвичайно напруженою видалася і перша партія повторної суботньої зустрічі. Волейболістки «Хіміка» знову впевнено лідирували — 19:13. Та господарки майданчика не тільки спромоглися їх наздогнати, а ще раз не дозволити суперницям забити переможний м’яч уже за рахунку 24:21. Далі були нереалізовані обома командами сетболи (у гостей їх назбиралося аж п’ять) і тріумф волейболісток «Галичанки» — 33:31.

На цьому, щоправда, схожість із попереднім матчем завершилася. Фізичних і моральних сил у Тетяни Хилюк, Олександри Міленко, Марти Федик, Марини Мазенко, Валерії Дрьомової, Марії Лозинської, Людмили Борознової, Тетяни Ротар, Оксани Пилипенко, очевидно, ще не вистачає, аби однаково успішно провести два підряд такі напружені поєдинки — 14:25, 15:25, 22:25 і, як наслідок, поразка з рахунком 1:3.

Результати інших матчів п’ятого туру: «Університет» (Чернігів) — «Прометей» (Кам’янське) — 0:3, 0:3, «Білозгар» (Вінниця) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 0:3, 0:3, «Регіна» (Рівне) — «Полісся» (Житомир) — 0:3, 0:3.

Не менш напружені випробування очікують на волейболісток тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» і найближчих п’ятниці-суботи, 22—23 листопада. В шостому турі у Запоріжжі доведеться помірятися силами зі срібними призерками попередньої першості з «Орбіти».

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