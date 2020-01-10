Доволі вигідні для «Галичанки» підсумки

Родзинкою завершального в першому колі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги дев’ятого туру, в якому тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» була вільною від ігор, без сумніву, стало протистояння двох лідерів регулярного турніру — «Прометея» з Кам’янська і «Хіміка» з Южного. Імениті та ще не титуловані дебютантки не злякалися авторитету багаторазових чемпіонок України, порадувавши власних прихильників двома перемогами в чотирьох партіях.

Проведені минулих суботи-неділі зустрічі виявилися схожими за сценарієм. Скористатися помилками конкуренток гостям удавалося лише в стартових сетах. А далі волейболістки «Хіміка» відверто пасували перед блискучими діями суперниць під сіткою. Скажімо, в першому поєдинку «Прометей» аж 24 рази результативно заблокував атаки чинних чемпіонок. Причому успішними діями насамперед відзначилася Лайза Феррейра з Бразилії, яка перевершила навіть колишню волейболістку «Галичанки» Діану Карпець. Від її рук м’яч аж одинадцять разів опускався на половину поля суперниць.

Багаторазовим чемпіонкам України все ж не можна не віддати належного за кінцівку повторного поєдинку. Двічі мали реальну нагоду перевести протистояння в п’яту партію — 24:23 і 28:27. Однак нерви в господарок майданчика виявилися міцнішими — 30:28.

Іще в двох протистояннях дев’ятого туру зафіксовано такі результати: «Полісся» (Житомир) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 0:3, 3:0, «Регіна» (Рівне) — «Волинь» (Луцьк) — 0:3, 0:3. А вінницький «Білозгар» і чернігівський «Університет» з’ясують стосунки сьогодні і завтра, 10—11 січня.

Початок другого кола регулярного турніру запланований на 24—25 січня. У десятому турі волейболістки «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» із візитом-відповіддю завітають до чернігівського «Університету».

Однак ще й до цих зустрічей обом командам доведеться схрестити зброю. Наступних середи-п’ятниці відбудуться матчі третього етапу Кубка України. У Кам’янську на Дніпропетровщині за дві путівки до фінального турніру сперечатимуться місцевий «Прометей», «Галичанка-ТНЕУ-Гадз», «Університет» і «Білозгар». Підопічні Віктора Туркули розпочнуть поєдинком із господарками майданчика. У четвер, 16 січня, зіграють саме з «Університетом», а в п’ятницю, 17 січня, — з «Білозгаром».

Фото із сайту Федерації волейболу України