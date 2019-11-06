Міський голова привітав та нагородив тернопільських артилеристів з нагоди професійного свята

До Дня ракетних військ та артилерії, який щорічно відзначають в Україні 3 листопада, в актовій залі Тернопільської військової частини А3215 відбулися урочисті заходи. Привітав військовослужбовців та нагородив кращих артилеристів з нагоди професійного свята і міський голова Тернополя Сергій Надал.
«Від усієї тернопільської громади висловлюю вам глибоку повагу та вдячність за вашу мужність і самовідданість у шляхетній справі оборони Української держави. Артилеристів називають «Богами війни», бо на вашу допомогу розраховують усі інші бойові підрозділи, – наголосив Сергій Надал. – Я гордий за те, що один з найкращих і найвідоміших підрозділів українських артилеристів, славна 44 бригада, дислокується у Тернополі і асоціюється саме з Тернополем. «Вогонь запеклих не пече», – написано на шевронах тернопільських артилеристів. Це гасло мужності та героїзму. Гасло Героїв, завдяки запеклості яких вистояла Україна. Адже Тернопільські артилеристи брали участь у визволенні міст Слов’янськ та Попасної, боях за Горлівку, Дебальцеве та Вуглегірськ. Сьогодні ми особливо згадуємо наших загиблих. Вічна слава та Царство Небесне Героям, які віддали своє життя за своє місто та свою країну. Слава і глибока шана ветеранам».
Міський голова побажав тернопільським військовослужбовцям здоров’я, щастя, Божої благодаті, злагоди та мирного неба над головою після нашої Перемоги.