На татамі — жінки

Наприкінці минулого тижня в Коростені на Житомирщині стали відомі імена лауреатів чемпіонату України з дзюдо серед спортсменів із порушенням слуху. Честь тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт» захищали тільки жінки.

У найважчій ваговій категорії віцечемпіонкою стала майстер спорту Марія Дзудзило з Теребовлянського району. А її землячка Іванна Стецюра виборола третє місце.

Із бронзовою медаллю повернулася додому і Софія Волянюк з Кременецького району, яка нині навчається в Теребовлянському навчально-реабілітаційному центрі.

У Теребовлі дзюдоїстками опікується заслужений тренер України Леон Уруський.

На фото: переможниці найважчої вагової категорії після завершення церемонії нагородження.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»