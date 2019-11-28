Не осоромилися!

Завдяки молодим футболістам донецький «Шахтар» минулого вівторка навіть без своїх лідерів Тайсона і Марлоса не осоромився під час виїзної зустрічі групового турніру Ліги чемпіонів із командою Олександра Зінченка «Манчестер Сіті» — 1:1. Досягнення, гідне поваги, адже в трьох попередніх зустрічах із чемпіоном Англії гірники аж дванадцять разів змушені були виймати м’яч із сітки власних воріт.

Напередодні передостаннього п’ятого туру в квартеті С ситуація для чемпіонів України видавалася доволі прогнозованою. Будь-який позитивний результат робив їх фаворитами в суперечці за другу путівку до стадії плей-оф головного клубного турніру Старого континенту. Натомість невдача ледве не автоматично перетворювала суперечку за вакантне прохідне місце на своєрідну лотерею за участю трьох колективів.

Ніхто ж не передбачить, що підопічні Хосепа Гвардіоли, виконавши поставлене перед ними завдання перемогти в групі, прагнутимуть без турнірної мотивації діяти з максимальною самовіддачею в завершальній виїзній зустрічі із загребським «Динамо». А віцечемпіони Італії з «Аталанти» Руслана Малиновського, навпаки, зроблять усе від них залежне, аби реваншуватися в завершальній грудневій виїзній зустрічі із «Шахтарем».

Тож гол Манора Соломона, забитий через тринадцять хвилин після того, як Андрія Пятова на 56-й хвилині засмутив Ілкай Гюндоган, виявився дуже доречним. Можете самі зробити про це висновок, глянувши на турнірне становище команд. Не забарився з коментарем і вже згаданий Олександр Зінченко. Нічийний підсумок, сказав гравець збірної України, який усе ще відновлюється після травми і не брав участі в грі, влаштував і нинішню його команду, і колишню. Адже «Манчестер Сіті» достроково забезпечив собі перемогу в групі, а гірники зміцнили власні шанси на вихід до стадії плей-оф.

Зрештою, все вирішуватиметься в завершальному шостому турі. Футболістів донецького «Шахтаря» цілком може влаштувати і нічия в зустрічі з італійцями. Втім, необхідно буде пильно стежити за паралельним матчем. Адже перемога хорватського клубу на своєму полі над «Манчестер Сіті» (якою б фантастичною вона не видавалася) може позбавити гірників надій.

Одне слово, дочекаємося 11 грудня, коли зустрінуться «Шахтар» — «Аталанта», «Динамо» З. — «Манчестер Сіті».

Тим часом після проведених минулих вівторка-середи поєдинків п’ятого туру стали відомі вісім команд, які продовжать боротьбу в Лізі чемпіонів. Із першого місця до 1/8 фіналу вийшли «Парі Сен-Жермен», «Баварія», «Манчестер Сіті», «Ювентус» і «Барселона». Ще один німецький клуб, «Лейпциг», може фінішувати як першим, так і другим. А точно фінішують другими «Реал» і «Тотенхем».

Натомість позбулися всіх шансів на єврокубкову весну російський «Локомотив», бельгійський «Генк», чеська «Славія» і французький «Лілль».

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