Чи здатні іспанські клуби зупинити англійські

Відповідь на це запитання прихильники гри мільйонів отримають уже наступного тижня. Саме тоді будуть зіграні повторні півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів.

Поки ж, після стартових домашніх зустрічей, два представники Туманного Альбіону, які ведуть надзвичайно напружену суперечку за чемпіонський титул у національній першості, із незначною перевагою вирвалися вперед. Спочатку підопічні Хосепа Гвардіоли з «Манчестер Сіті» після відчайдушної перестрілки з королівським «Реалом» могли, напевно, згадати класичне для футболу висловлювання: ви забийте, скільки зможете, а ми — скільки захочемо. Участь у цій грі взяв і наш земляк Олександр Зінченко.

Утім, домашня перемога з «хокейним» підсумком 4:3, без сумніву, не могла не додати клопотів наставникові англійського клубу. За правилом виїзного гола «Реал» зі спокійною, так би мовити, душею може дозволити собі мінімальний реванш за рахунку 3:2. Французький форвард Крім Бензема, який нині майже не залишає поле без забитого м’яча, звісно, докладе максимум зусиль, аби порадувати і себе, і партнерів по королівському клубу.

Дещо спокійніше перед повторним матчем, мабуть, почуваються гравці «Ліверпуля». Команда німецького тренера Юргена Клоппа не змогла засмутити суперників з іспанського «Вільярреала» у першій половині зустрічі. Зате невдовзі після відпочинку протягом двох хвилин двічі розписалася у воротах конкурентів — 2:0. Доволі непогана перевага для матчів такого рівня напруги. Зрештою, про слова головного тренера «Вільярреала» Унаї Емері і їм необхідно конче пам’ятати. Той на післяматчевій пресконференції пообіцяв, що в себе на стадіоні «Ла-Кераміка» його підопічні перевірятимуть суперника на міцність набагато частіше.

Повторні півфінальні поєдинки Ліги чемпіонів відбудуться 3—4 травня цього року. Спочатку зустрінуться «Вільярреал» із «Ліверпулем», днем пізніше — «Реал» із «Манчестер Сіті».

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