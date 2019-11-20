Не пізніше десяти днів

Відповідно до пункту 15 Порядку розгляду скарг на рішення комісій регіонального рівня, які приймають рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або відмову в такій реєстрації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 21 лютого 2018 року за номером 117 «Про затвердження порядків з питань зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних», за результатами розгляду скарги комісія приймає рішення щодо скарги, та надсилає його платнику податку в строк, визначений пунктом 56.23 статті 56 Податкового кодексу України, в електронній формі засобами електронного зв’язку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 56.23.3 пункту 56.23 статті Кодексу визначено, що скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) розглядається протягом десяти календарних днів із дня її отримання центральним органом виконавчої влади, що реалізує, зокрема, державну податкову політику. Термін розгляду скарги не може бути продовженим.

Якщо вмотивоване рішення за скаргою платника податків на рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в ЄРПН не надсилається платнику податків протягом 10-денного строку, така скарга вважається повністю задоволеною на користь платника податків із дня, наступного за останнім днем зазначеного строку (підпункт 56.23.4 пункту 56.23).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області