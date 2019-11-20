Неможливе стає можливим

У Лозовій поблизу Тернополя минулого тижня відбулося спортивне свято «Ти зможеш, якщо зміг я». Байковецька ОТГ та обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» організували його для школярів четвертих-сьомих класів загальноосвітніх навчальних закладів сільської громади.

Збірним юних фізкультурників із шести шкіл заздалегідь запропонували позмагатися в п’ятьох різноманітних і надзвичайно цікавих естафетах на швидкість, спритність і влучність. Після азартних випробувань у човниковому бігу і «змійкою», влучанні в баскетбольне кільце, боулінгу і в комплексній естафеті з’ясувалося, що найкраще з ними впоралися учні з Дубівців. Другою фінішувала команда з Байківців, третьою — перша збірна з Лозової.

Переможці з призерами нагороджені грамотами і медалями, а всім учасникам дісталися на згадку призи від обласного «Спорту для всіх».

Фото з архіву організаторів