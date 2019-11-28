Ніхто не хотів поступатися

У шостому турі чемпіонату України з волейболу серед жіночих команд суперліги найбільш принциповим, без сумніву, стало протистояння в Запоріжжі, де минулих п’ятниці-суботи місцева «Орбіта» помірялася силами з тернопільською «Галичанкою-ТНЕУ-Гадз». Суперники обмінялися перемогами, однак більше очок до свого активу записали все ж підопічні Віктора Туркули.

Усе завдяки тому, що в першій, переможній для себе зустрічі тернопільські волейболістки зуміли здолати опір віцечемпіонок України за чотири партії — 29:27, 18:25, 25:20, 25:21. Що і принесло їм три бали. Тоді як у повторній господаркам майданчика для виграшу знадобилися всі п’ять сетів — 23:25, 25:12, 26:24, 23:25, 15:11 на користь «Орбіти». Тож і довелося їм поділитися очком із «Галичанкою».

Ознайомившись із технічними результатами, неважко зробити висновок про напругу боротьби. В складі тернопільської команди в обох поєдинках справжнім лідером була Олександра Міленко. В першому, скажімо, спромоглася на 31 результативну атаку — рівно стільки набрали двоє найкращих снайперів гостей. Добре підтримали її і Валерія Дрьомова, Марина Мазенко, Марія Лозинська. Однак у вирішальні миті повторного двобою далися взнаки більш надійні дії волейболісток «Орбіти» на блоці.

Інші результати шостого туру: «Волинь» (Луцьк) — «Білозгар» (Вінниця) — 3:1, 3:1, «Прометей» (Кам’янське) — «Регіна» (Рівне) — 3:0, 3:1. Южненський «Хімік» і чернігівський «Університет» з’ясують стосунки 5—6 грудня.

У сьомому турі тернопільська «Галичанка-ТНЕУ-Гадз» прийматиме луцьку «Волинь». Матчі відбудуться в п’ятницю-суботу, 20—21 грудня.

Фото із сайту Федерації волейболу України