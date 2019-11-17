Оподаткування ПДВ засобів індивідуального захисту при звільненні працівника

Підпунктом 14.1.191 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України передбачено, що постачанням товарів є будь-яка передача права на розпоряджання товарами як власнику, в тому числі продаж, обмін чи дарування такого товару, а також постачання товарів за рішенням суду. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно ж до підпункту «а» пункту 185.1 статті 185 Кодексу об’єктом оподаткування ПДВ є операції платників податку з постачання товарів, місце постачання яких розташоване на митній території України, відповідно до статті 186. Загальний порядок визначення бази оподаткування ПДВ у разі постачання товарів визначено статтею 188.

Відповідно до статті 8 Закону України «Про охорону праці» на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, а також роботах, пов’язаних із забрудненням або несприятливими метеорологічними умовами, працівникам видаються безоплатно за встановленими нормами спеціальний одяг, спеціальне взуття та інші засоби індивідуального захисту (ЗІЗ), а також мийні та знешкоджувальні засоби.

Пунктом 5 Переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 27 червня 2003 року за номером 994, передбачено забезпечення працівників спеціальним одягом, взуттям та засобами індивідуального захисту відповідно до норм, установлених законодавством про охорону праці та колективним договором або угодою (включаючи забезпечення мийними засобами та засобами, що нейтралізують небезпечну дію на організм або шкіру шкідливих речовин, у зв’язку з виконанням робіт, які не виключають можливості забруднення цими речовинами).

Придбані ЗІЗ є власністю роботодавця, вони обліковуються як інвентар і підлягають обов’язковому поверненню працівниками, зокрема, при звільненні з підприємства.

З урахуванням сказаного операції з надання працівникам ЗІЗ, необхідних для виконання ними професійних обов’язків, в межах переліку, затвердженого згаданою постановою, та передбачених у нормативно-правових актах з охорони праці за нормами безоплатної видачі працівникам ЗІЗ, не є операціями з постачання товарів.

При цьому, якщо працівник платника податку звільняється, але термін використання ЗІЗ не настав і його вартість утримується із заробітної плати працівника в зв’язку з тим, що такий одяг не повертається платнику податку, то такий платник податку повинен нарахувати податкове зобов’язання, виходячи з бази оподаткування, визначеної згідно зі статтею 188 Податкового кодексу.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області