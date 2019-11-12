«Перші кроки» визначили переможців

Вісімка найкращих за підсумками зональних стартів збірних юних фізкультурників узяла участь у фіналі цьогорічних популярних змагань школярів четвертих класів загальноосвітніх навчальних закладів Тернополя «Перші кроки». Наприкінці минулого тижня обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» та управління освіти міської ради провели його в спортивному залі Тернопільської ЗОШ №27 імені Віктора Гурняка.

Спортивне свято учнів, яким за пів року доведеться попрощатися з початковою школою, традиційно розпочалося з виконання кожною командою комплексу вправ ранкової гігієнічної зарядки без допомоги вчителя. Вже після того, як по п’ятнадцять прихильників здорового способу життя з кожного колективу продемонстрували бажання щодня від ранку бути бадьорими й активними, надзвичайно прискіпливій, але, водночас, об’єктивній суддівській колегії стало зрозумілим, що одними з головних претендентів на перемогу неодмінно будуть початківці з Тернопільської ЗОШ №24.

За дружньої підтримки вболівальників, серед яких особливо виділялися товариші по навчанню і батьки школярів, десять юних фізкультурників із цього навчального закладу не залишили сумнівів стосовно того, що звання цьогорічних переможців заслуговують саме четвертокласники вже згаданої 24-ї школи. Надзвичайно успішно виступили вони і під час п’яти різноманітних естафет на швидкість, спритність і влучність. У напруженій боротьбі друге місце вибороли їхні ровесники з двадцятої, третє — з одинадцятої шкіл.

Переможці і призери удостоєні кубків, медалей і грамот, а всі учасники фінальних стартів — призів із логотипом «Спорту для всіх» і незмінного спонсора, торгового дому «Карпатські мінеральні води».

На фото: переможці фіналу із ЗОШ №24 під час виконання комплексу вправ ранкової гігієнічної зарядки; миттєвості вирішальних стартів.

Фото з архіву організаторів