Понад мільярд гривень ПДВ

Упродовж десяти місяців цього року суб’єкти господарювання Тернопільщини спрямували до Державного бюджету України один мільярд 5,6 мільйон гривень податку на додану вартість. Порівняно із аналогічним торішнім періодом фактичні надходження збільшилися на 17,9 мільйона або на 1,8 відсотка.

Середньомісячна сплата в січні-жовтні склала 100,6 мільйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом 2018 року — плюс 1,8 мільйон.

У жовтні 2019 року суб’єкти господарювання нашого краю сплатили 126,3 мільйона гривень податку на додану вартість. На початок листопада, до речі, на обліку в податкових органах області перебувало 3107 платників ПДВ, з яких 2657 юридичних осіб та 450 фізичних осіб — підприємців. Порівняно з аналогічним торішнім періодом їхня кількість зросла. Додалося 155 юридичних осіб і сімнадцять приватних підприємців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області