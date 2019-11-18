Шкільний чемпіонат

У палаці спорту «Текстильник» відбувся особистий чемпіонат Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту з важкої атлетики. Свою майстерність на помості продемонстрували юнаки і дівчата всіх вікових груп.

Проведенням турніру керівництво навчального спортивного закладу поставило собі за мету не тільки переконатися в ефективності навчально-тренувальної роботи, а й провести відбір кандидатів до збірної школи для участі у всеукраїнських змаганнях.

Найбільше переможців шкільної першості підготувала тренер Надія Глинська. В своїх вагових категоріях не було рівних Яні Боднар, Дарині Голді, Аліні Волощук, Христині Полюзі, Іванні Казновецькій, Лілії Хом’як, Олександрові Брегіну і Владиславові Мазурику. Молоду наставницю Іванну Павлик порадували Матвій Карпінський і Павло Галищук. А головний суддя змагань і тренер Роман Бутрин залишився задоволений виступами Максима Сірого, Анатолія Стасюка і Дениса Варлама.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями і плакатами. Відзнаки лауреатам вручив директор Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту Олександр Куриляк.

А. ЯЦИНА.

Фото з архіву навчального спортивного закладу