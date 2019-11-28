Відзначилися у вільній

Протягом трьох днів у Чорнобаївці Білозерського району Херсонської області минулого тижня тривали баталії Кубка України з греко-римської та вільної боротьби серед спортсменів із порушенням слуху. Із чотирьох вихованців тернопільських «Інваспорту» і ДЮСШ «Інваспорт», які взяли в ньому участь, двоє повернулися додому з нагородами.

У своїй ваговій категорії в турнірі з вільної боротьби не було рівних Андрієві Думину. А інший кандидат у майстри спорту, учень Теребовлянського навчально-реабілітаційного центру Микола Василик виборов «срібло».

Непогано виступили також інші двоє. Четверте місце посів ще один учень згаданого загальноосвітнього навчального закладу Роман Лис, п’яте — кандидат у майстри Андрій Бріль.

Теребовлянські борці тренуються під керівництвом Сергія Попика.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»