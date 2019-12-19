Біатлон це вам не лижні перегони

У двох лижних дисциплінах під час першого етапу Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та з порушенням слуху, який завтра завершується в норвезькому Ліллєхаммері, двадцятирічний студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь, як читачі вже знають, завоював бронзові медалі. Натомість із початком стартів стріляючих лижників результати нашого земляка очікувано пішли вгору.

Нічого в цьому, зрештою, дивного немає. Адже саме в біатлоні підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака в такому юному віці вже встиг завоювати титул параолімпійського чемпіона. Ось і вчора Тарас був одним з головних претендентів на перемогу в перегонах на 12,5 кілометра серед чоловіків сидячи. З першої спроби, щоправда, «золота» завоювати не вдалося — обмежився завоюванням другого місця, поступившись тільки одному зі своїх принципових конкурентів Мартінові Фляйгу з Німеччини.

Утім ні сам атлет, ні його наставник оптимізму не втрачають. До завершення першого етапу Кубка світу спортсмени визначать найсильніших ще на одній біатлонній дистанції.

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