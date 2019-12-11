Гідно постояли за честь збірної

В італійському Мілані вже вп’яте відбувся відкритий аматорський чемпіонат світу з кікбоксингу Open ISKA. На чотирьох рингах і трьох татамі за нагороди сперечалися юнаки, молодь і дорослі.

Надзвичайно успішно виступила на турнірі збірна України, поступившись у командному заліку лише господарям. Третю ж суму балів набрали бійці з Грузії.

Стосовно ж виступу наших співвітчизників, то сорока атлетам, серед яких були і сім юних вихованців спортклубу «Тернопіль» і Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту віком від тринадцяти до п’ятнадцяти років, удалося завоювати тридцять медалей. Причому відразу п’ять — нашим землякам.

Другі місця в своїх вагових категоріях у розділі лайт-контакт вибороли Олександр Папірник і Євген Чирик, треті — Олександр Мітюрьов, Максим Коваль і Роман Воробець. Непогано виступили і двоє інших. П’ята позиція в активі Вадима Линди, шоста — Максима Семенюка.

Тернопільські кікбоксери тренуються під керівництвом Сергія Колесника та Ігоря Кріля. А поїздка до Італії стала можливою завдяки допомозі спортклубу «Тернопіль», Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту і батьків спортсменів.

На фото: збірна України після церемонії нагородження; тернопільські кікбоксери в Мілані.

Фото з архіву навчального спортивного закладу