Хто сильніший, той і виграє

Поряд із проведеним трохи більше місяця тому п’ятим туром чемпіонату України з волейболу в жіночій суперлізі на звання одного з найбільш сенсаційних від минулих неділі-понеділка претендуватиме і сьомий. Коли посеред листопада волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» в одному з матчів на «сухо» здолали южненський «Хімік», то житомирське «Полісся» пішло, так би мовити, ще далі, відібравши теж на власному майданчику чотири очки із шести можливих у, здавалося, нового фаворита регулярного турніру, «Прометея» з Кам’янська — 3:1, 2:3.

Тож у нинішньої команди колишнього наставника «Галичанки» Андрія Романовича, як можна зрозуміти і з відчутної невдачі в Житомирі, і з фіаско перед тим в європейському Кубку виклику, теж проблем вистачає. В складі абсолютних дебютантів вітчизняних першостей завдяки грошовитим спонсорам зібралися імениті вітчизняні волейболістки, підсилені легіонерками з Бразилії, натомість потужний ігровий ансамбль ще тільки в процесі створення.

Окремі фахівці передрікали несподіванки і в проведених минулих п’ятниці-суботи домашніх протистояннях «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» із луцькою «Волинню». Мовляв, за три місяці від початку регулярного турніру досвідчений наставник лучанок Богуслав Галицький устиг не тільки вмовити повернутися до складу бронзових призерок попереднього чемпіонату перевірених у боях Ірину Собчук і Марину Скрипник, а й награти в стартовій шістці кількох молодих і талановитих волейболісток.

Склад гостей у Тернополі і справді видавався уже доволі звичним. Утім події на майданчику засвідчили, що колишній асистент Богуслава Галицького, а нині головний тренер «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» Віктор Туркула, коли і переймався кадровим підсиленням суперника, то хіба з розрахунком на те, як допомогти своїм підопічним тактично переграти конкуренток по той бік сітки.

І свого пан Віктор переконливо домігся. Крім того, що тернопільські волейболістки буквально таки «вибили» конкуренток із прийому, відзначившись у першому матчі тринадцятьма, а в другому — чотирнадцятьма ейсами, від різноманіття атак «Галичанки» в лучанок ледве не закрутилася голова. Причому досвідчена диспетчерка Тетяна Хилюк, якій тренер теж час від часу не цурався підказувати, постаралася однаковою мірою завантажити не тільки головного бомбардира команди Олександру Міленко, а й Марину Мазенко, Марію Лозинську, Марту Федик.

Звідти і схожість підсумків усіх шістьох партій, які знадобилися «Галичанці-ТНЕУ-Гадз» для двох «сухих» перемог із рахунком 3:0. Першого ігрового дня — 25:20, 25:16, 25:20, другого — 25:20, 25:15, 25:21.

Результати ще двох протистоянь сьомого туру: «Університет» (Чернігів) — «Орбіта» (Запоріжжя) — 0:3, 2:3, «Регіна» (Рівне) — «Хімік» (Южне) — 0:3, 1:3. Остання з цих команд і житомирське «Полісся» раніше (12—13 грудня) вже встигли з’ясувати стосунки і в поєдинках восьмого туру. Двічі перемогли багаторазові чемпіонки України — 3:0, 3:1.

Інші зустрічі восьмого туру відбудуться найближчих п’ятниці-суботи, 27—28 грудня. Волейболістки тернопільської «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» завершать перше коло виїзними матчами з вінницьким «Білозгаром».

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