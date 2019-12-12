Кубкові успіхи рукоборців

Задоволеними поверталися минулого понеділка з Одеси тернопільські рукоборці з центру «Інваспорт». Під час розіграшу другого Кубка України з параармспорту серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату та порушенням зору наші земляки в суперечці з понад сімома десятками атлетів з одинадцяти областей завоювали одну золоту, шість срібних і п’ять бронзових медалей.

У першій із цих нозологій незламністю характеру і богатирською силою порадував насамперед кандидат у майстри спорту Володимир Гродзік. Не так багато знайдеться в Україні атлетів, здатних побороти його на праву руку. Ось і цього разу переміг у своєму класі у ваговій категорії понад 80 кілограмів. А в баталіях на ліву руку підопічний заслуженого тренера України Івана Салука вперше на всеукраїнських змаганнях завоював «бронзу». Разом із Володимиром у цій же ваговій категорії виступив і Василь Василець, який в обох турнірах фінішував п’ятим.

Залишився задоволеним власним виступом і Микола Божемський, який у своєму класі в суперечці атлетів вагою до 85 кілограмів виборов «срібло».

Гідно протистояли конкурентам і тернопільські спортсмени з порушенням зору. З двома срібними медалями повернулися додому Наталія Олійник і Сергій Юрійчук, з однією — Микола Забіла. А Степан Кузьо і Василь Горобець двічі піднімалися на п’єдестал пошани, аби отримати відзнаки за третє місце.

Тернопільські рукоборці займаються також під керівництвом Олега і Віктора Юзчишинів та Ігоря Лисого.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»