Любить Чудотворець, коли діти здорові і рухливі

На переконання українців Миколай — святий, покликаний дарувати щастя дітлахам. Увесь рік ті намагаються не засмучувати батьків, гарно поводитися і вчитися, жити за Божими заповідями, аби ранесенько 19 грудня знайти під подушкою гостинця.

І дорослі, звісно, прагнуть якомога довше продовжити віру підростаючого покоління в диво-казку. Останніми роками до того, як хлопчаки з дівчатками знайдуть подарунки від найрідніших у світі людей, ледве не з початку грудня під час різноманітних зустрічей, вікторин, конкурсів чи змагань на них очікують призи від Миколая.

Ось і на переможців та призерів «Веселих стартів», проведених нещодавно тернопільським обласним центром фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» у Зборівській міській ОТГ, очікували нагороди від Миколая.

У спортивному залі ЗОШ №1 у п’ятьох різноманітних естафетах на швидкість, влучність і спритність помірялися силами учні 4—7 класів шести міських збірних загальноосвітніх навчальних закладів і двох — з Олієва. Азартна боротьба завершилася подвійною звитягою господарів. Юні «Олімпіоніки» вибороли чемпіонський титул, а «Смайли» не менш заслужено фінішували третіми. Скласти їм гідну конкуренцію спромоглася лише перша збірна школярів із ЗОШ №2, яка посіла друге місце.

На фото: під час змагань.

Фото з архіву тернопільського «Спорту для всіх»