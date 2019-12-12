Новини, Спорт, Україна

На Катерини подарувала собі перемогу

12.12.201912.12.2019Автор Богдан Дікальчук
На Катерини подарувала собі перемогу

Минулої неділі в Дніпрі завершився Кубок України з пауерліфтингу серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату. Єдина представниця тернопільського «Інваспорту» Катерина Кухарчук знову порадувала прихильників перемогою на таких престижних змаганнях. 

Шістнадцятилітній уродженці Ланівців, яка нині навчається в Тернопільському обласному навчально-реабілітаційному центрі, не було рівних у суперечці атлеток, чия вага не перевищує 55 кілограмів.

Дівчина тренується під керівництвом Віктора Юзчишина.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»