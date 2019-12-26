Перемогли у Вільнюсі, а вшанували в рідній альма-матер

Футбольна команда «Тернопіль-Педуніверситет», яка в році, що минає, стала чемпіоном України і віцечемпіоном Європи серед студентських колективів, завершила сезон аж на день Святого Миколая. Саме 19 грудня в столиці Литви Вільнюсі відбувся фінальний матч міжнародного турніру, приуроченого до 20-ліття студентського футболу в цій прибалтійській державі.

Вирішальний поєдинок не став проблемою для підопічних Василя Івегеша. У ворота студентської збірної Литви віцечемпіони континенту забили аж п’ять «сухих» м’ячів. Тричі засмутив господарів Юрій Заставецький, по разу — Андрій Малащук і Роман Бочар.

Зважаючи на те, що Юрій Заставецький ще раз відзначився в півфінальній грі з юнацькою збірною Литви (наші земляки обіграли її з рахунком 2:0), саме він із чотирма голами став найкращим бомбардиром турніру. Натомість найкращим гравцем організатори визнали Андрія Малащука.

А після нелегкої мандрівки додому часу на відпочинок у студентів-футболістів не було. Адже в рідному Тернопільському національному педагогічному університеті імені В. Гнатюка минулого вівторка відбулося вшанування тріумфаторів футбольного сезону. Як і годиться під час подібних оказій, щедро «викупали» хлопців в оваціях. Причому не тільки нинішніх гравців, а й тих, хто раніше завоював для «Тернополя-Педуніверситету» титули чемпіона і бронзового призера європейської першості студентів.

Не бракувало й нагород із подарунками. Футболістам вручили посвідчення і значки майстрів спорту, Василеві Івегешу — орден «За заслуги» III ступеня, його асистентові та синові Андрієві — відзнаку Української асоціації футболу. Приємну місію виконали ректор вишу Богдан Буяк і мер Тернополя Сергій Надал. Останній, до речі, не забув вручити відзнаки міського голови.

Знайшлися нагороди і від Всеукраїнської футбольної асоціації студентів, подяки від міністра освіти, Федерації футболу Тернопільщини. Тож помилуйтеся, студенти-футболісти, нагородами і — до аудиторій. Сесію ж ніхто не відміняв.

На фото: команда «Тернопіль-Педуніверситет» — переможець міжнародного футбольного турніру в Литві.

Фото з вільних джерел