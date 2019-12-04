Петро ЯКИМЧУК: «Дотримуйтеся законодавства й уникнете неприємностей»

Під час чергової традиційної гарячої лінії головного управління ДПС у Тернопільській області йшлося про сплату податку на нерухомість, земельного і транспортного податків. На запитання всіх охочих відповів заступник начальника Петро ЯКИМЧУК:

— За які роки податківці мають право обчислити суму податку на нерухоме майно? Скажімо, мені нарахували його за 2017 і 2018 роки.

— Нормами Податкового кодексу України встановлений обов’язок нарахування контролюючими органами сум податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за попередній (попередні) податкові (звітні) періоди. Податкове зобов’язання може бути нараховано за податкові (звітні) періоди (роки) в межах строків, визначених пунктом 102.1 статті 102 Податкового кодексу України. Тобто в 2019 році можна нараховувати податок за 2016—2018 роки.

— Чи звільнять мене від сплати податку на нерухоме майно, якщо повідомлення вчасно не вручили?

— Не звільнять. Але якщо контролюючий орган не надіслав податкове/податкові повідомлення-рішення у строки, встановлені підпунктом 266.7.2 пункту 266.7 Податкового кодексу України до першого липня, що настає за базовим податковим (звітним) періодом (роком), фізичні особи звільняються від відповідальності за несвоєчасну сплату податкового зобов’язання.

— Як буде нараховано транспортний податок, якщо місяць, в якому придбано автомобіль, не співпадає з місяцем, в якому його зареєстровано?

— За транспортні засоби, придбані протягом року, транспортний податок сплачується, починаючи з місяця, в якому виникло право власності на нього — проведено реєстрацію транспортного засобу. Тобто, якщо місяць, в якому придбано транспортний засіб і місяць, в якому проведено процедуру його державної реєстрації, є різними, то сплачуватися транспортний податок повинен із місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу.

— Якої відповідальності не уникнути власнику авто за несвоєчасно сплачену щорічну суму транспортного податку?

— Якщо платник податків не сплачує узгоджену суму грошового зобов’язання протягом строків, визначених Податковим кодексом, його притягнуть до відповідальності. Розміри штрафів:

— при затримці до тридцяти календарних днів включно, наступних за останнім днем строку сплати суми грошового зобов’язання, — у розмірі десяти відсотків погашеної суми податкового боргу;

— при затримці більше тридцяти календарних днів — у розмірі двадцяти відсотків.

Окрім того, буде нарахована й пеня.

— Викрали елітне авто. Чи передбачено законодавством звільнення від транспортного податку?

— При незаконному заволодінні третьою особою легкового автомобіля, який є об’єктом оподаткування, транспортний податок не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем. Якщо такий факт, звісно, підтверджено відповідним документом про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, виданим уповноваженим державним органом.

Зазначу, при поверненні легкового автомобіля його власнику податок за нього сплачується з місяця, в якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати контролюючому органу копію постанови (рішення) протягом десяти днів із моменту отримання.

— Подружжя виховує трьох дітей віком до 18 років. Чи є право на пільгу щодо сплати земельного податку для ведення особистого селянського господарства?

— Кожен із батьків у такому випадку має право на пільгу щодо сплати земельного податку за земельні ділянки, що належать йому на правах приватної власності.

Водночас, якщо подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної часткової власності, то платником земельного податку пропорційно своїй частці є кожен із батьків. І, відповідно, право на пільги щодо сплати земельного податку має кожен з них.

Якщо ж подружжя володіє земельною ділянкою на праві спільної сумісної власності і поділ земельної ділянки не проводився, то платником земельного податку є один з батьків, який і може скористатися пільгою щодо сплати земельного податку.

Для отримання пільги щодо сплати земельного податку фізична особа має до першого травня поточного року подати до контролюючого органу за місцезнаходженням земельної ділянки письмову заяву довільної форми про надання пільги та документ, що посвідчує її право на пільгу.

— Хто платить земельний податок за земельні ділянки, що є у власності малолітніх дітей?

— Земельний податок за згадані ділянки нараховується на загальних підставах, і сплачується батьками, опікунами або самими малолітніми та неповнолітніми дітьми за допомогою батьків чи піклувальників.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області