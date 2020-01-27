Петро ЯКИМЧУК: «Не забудьте про свій конституційний обов’язок»

Чергову гарячу лінію головного управління ДПС у Тернопільській області приурочили до початку нової кампанії декларування доходів громадянами. На запитання всіх охочих відповів заступник начальника Петро ЯКИМЧУК:

— Сплатив за навчання дитини через Приват 24. Є необхідність для того, аби отримати податкову знижку, завіряти чек ще й печаткою банку?

— Якщо сплату здійснено через банківський сервіс «Інтернет-банкінг» (Приват 24, Ощад 24 чи інші), то роздрукована електронна квитанція, яка містить обов’язкові реквізити електронного розрахункового документа, визначені пунктом 10.5 Інструкції про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, затвердженою постановою Правління Національного банку України від 21 2004 2004 року за номером 22, є підтвердним документом понесених платником податку витрат при реалізації ним права на податкову знижку. Тому печаткою банку її завіряти не потрібно.

— Чи оподатковуватиметься дохід від продажу квартири, яка була отримана в спадок?

— Дохід, отриманий платником податку від продажу не частіше одного разу протягом звітного податкового року житлового будинку, квартири або їх частини, за умови перебування такого майна у власності платника податку понад три роки, не оподатковується. Однак умова щодо перебування такого майна у власності понад три роки не розповсюджується на майно, отримане платником у спадщину. Тобто дохід, отриманий від продажу квартири, яку отримано в спадок, навіть якщо квартира перебуває у власності менше трьох років, не оподатковуватиметься.

— Декларуються кошти, отримані з-за кордону?

— Риторичне запитання, коли ви, звісно, не з Місяця прилетіли. Відповідь однозначна — обов’язково. Якщо джерело виплат будь-яких доходів є іноземним, його сума включається до загального річного оподатковуваного доходу платника податку. І громадянин зобов’язаний подати річну податкову декларацію. Дохід оподатковуватиметься податком на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовим збором за ставкою півтора відсотка.

Варто також врахувати, що сума іноземного доходу перераховується в гривні за валютним курсом Національного банку України, що діє на момент його отримання.

— Підкажіть, коли ваша ласка, яку адресу потрібно зазначати в декларації, якщо торік перейменували назву моєї вулиці?

— Не відкрию Америки, коли скажу, що платник податків — фізична особа може одночасно мати не більше однієї податкової адреси. Такою податковою адресою визнається місце її проживання, за яким вона стала на облік платником податків у контролюючому органі. До того ж, місце проживання платника податків — один з обов’язкових реквізитів податкової декларації. Тому платник податків повинен зазначити в ній актуальні дані про адресу місця проживання, за якою здійснюється листування з платником.

— Чув, що форма декларації знову змінилася…

— Нова форма податкової декларації затверджена торік наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня за номером 177. У ній в окремому додатку Ф3 передбачено здійснення розрахунку суми податку, на яку зменшуються податкові зобов’язання з податку на доходи фізичних осіб у зв’язку з використанням права на податкову знижку.

На завершення ж нагадаю, що декларація про майновий стан і доходи подається до першого травня року, наступного за звітним. Тобто для громадян, які зобов’язані задекларувати доходи, граничний термін подання декларації за 2019 звітний (податковий) рік — 30 квітня цього року. Для бажаючих же скористатися правом на податкову знижку термін подання декларації завершується 31 грудня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області