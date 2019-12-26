Програмні РРО як альтернатива класичним

Черга відчергувати на традиційній гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області підійшла і до виконувача обов’язків першого заступника начальника управління Руслана ЦВІГУНА. Протягом години він спілкувався з усіма охочими на тему запровадження програмних РРО як альтернатива класичним.

— Який пристрій може використовувати нове програмне забезпечення для РРО? І коли цей продукт можна протестувати?

— Функцію програмного РРО зможе виконувати будь-який пристрій — комп’ютер, планшет, смартфон. Уже зараз ДПС працює над удосконаленням електронного кабінету платника податків. А з першого січня 2020 року надамо програмне забезпечення для програмного РРО, яке буде безкоштовним, для скачування і обслуговування та застосування в тестовому режимі.

Причому потягом перехідного періоду платники зможуть завантажити безкоштовне програмне забезпечення, яке буде розміщене на вебпорталі ДПС. Поруч же з безкоштовним програмним забезпеченням, яке надаватиме ДПС, компанії, матимуть можливість розробити власне програмне забезпечення, яким користуватимуться представники бізнесу.

— Зміни законодавства розширюють перелік видів діяльності, в яких підприємці будуть зобов’язані застосовувати РРО. Зазначте, будь ласка, які саме?

— Із першого жовтня 2020 року підприємці — платники єдиного податку другої-четвертої груп застосовуватимуть РРО для таких видів діяльності:

— реалізація товарів (надання послуг) через мережу Інтернет;

— реалізація технічно складних побутових товарів, які підлягають гарантійному ремонту;

— реалізація лікарських засобів, виробів медичного призначення та надання платних послуг у сфері охорони здоров’я;

— реалізація ювелірних та побутових виробів sз дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння;

— роздрібна торгівля вживаними товарами в магазинах;

— ресторани, кафе, ресторани швидкого обслуговування, крім продажу води, молока, квасу, олії та живої риби з автоцистерн, цистерн, бочок і бідонів; страв та безалкогольних напоїв у їдальнях і буфетах загальноосвітніх навчальних закладів і професійно-технічнх училищ;

— турагенства і туроператори;

— готелі та подібні місця тимчасового розміщення;

— реалізація текстилю (крім реалізації за готівкові кошти на ринках), деталей та приладдя для автотранспортних засобів.

— Із першого жовтня наступного року платники єдиного податку другої-четвертої груп мають застосовувати РРО за винятком деяких видів діяльності. Я — підприємець другої групи з незначними обсягами. Можливо, законодавець внесе ще якісь зміни щодо незастосування РРО для незначних торговців?

— Відразу вас потішу, оскільки, мабуть неуважно ознайомилися із змінами. Реєстратори розрахункових операцій та/або програмні реєстратори розрахункових операцій не застосовуватимуться платниками єдиного податку другої-четвертої груп (фізичними особами — підприємцями), обсяг доходу яких протягом календарного року не перевищує один мільйон гривень. Щоправда, незастосування РРО триватиме до першого січня 2021 року.

— Я не суб’єкт господарювання, проте мене бентежить, що податкова служба впроваджує касові апарати в обов’язковому порядку. Іншими словами — для покупців це зростання цін на товари, адже касові апарати вимагають затрат.

— Це, звісно, хвилює не лише покупців. Проте ДПС надаватиме свій програмний продукт безкоштовно та здійснюватиме його безкоштовне обслуговування і підтримку технічного стану.

— Як у новому програмному забезпеченні буде складатися Z-звіт?

— Він створюватиметься в автоматичному режимі. Тому ризику санкцій за його не створення для платника не буде. На противагу класичним РРО.

— Чи внесе впровадження РРО зміни до застосування спрощеної системи оподаткування?

— Із першого січня 2021 року зміни відчують платники єдиного податку другої групи. Для них збільшується граничний обсяг доходів збільшиться з 1,5 до 2,5 мільйона гривень.

Для прикладу, нині платники другої групи сплачують до 20 відсотків мінімальної заробітної плати (834,60 гривні). А платники єдиного податку третьої групи — три відсотки від обороту і ПДВ або п’ять відсотків від обороту.

— Перевищено дохід до одного мільйона гривень. Які дії платника єдиного податку?

— При перевищенні платником єдиного податку другої-четвертої груп (фізичною особою — підприємцем) у календарному році обсягу доходу 1000000 гривень застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій для нього стає обов’язковим.

Застосування реєстратора розрахункових операцій та/або програмного реєстратора розрахункових операцій починається з першого числа першого місяця кварталу, наступного за виникненням перевищення. І продовжується в усіх наступних податкових періодах протягом реєстрації суб’єкта господарювання як платника єдиного податку.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області