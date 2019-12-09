Упродовж одинадцяти місяців 2019 року бізнес Тернопільщини задекларував 615 мільйонів гривень бюджетного відшкодування податку на додану вартість. Про це заявили 160 суб’єктів господарювання краю.

Порівняно з торішніми січнем-листопадом сума заявленого до відшкодування на розрахунковий рахунок податку на додану вартість зросла на 198 мільйонів гривень.

Завдяки впровадженню Електронного реєстру відшкодування ПДВ процес повернення платникам бюджетних коштів здійснюється прозоро та автоматично. Цього року платники Тернопільщини вже отримали з держбюджету грошовими коштами на розрахунковий рахунок 631 мільйон гривень ПДВ. Торік же в січні-листопаді було відшкодовано 380 мільйонів гривень податку на додану вартість.

Окрім цього, з початку року фахівці податкової служби області упередили 3,1 мільйона гривень неправомірно задекларованого до відшкодування податку на додану вартість.

Загальний залишок заявленого невідшкодованого на розрахунковий рахунок ПДВ становить 107 мільйонів гривень. Причому 91 мільйон знаходяться в стадії перевірок та процедурі бюджетного відшкодування згідно з вимогами Податкового кодексу України і відповідних нормативних документів, 16 мільйонів — ­ у судовому та адміністративному розгляді.

Платники податків, до речі, за допомогою електронного сервісу «Електронний кабінет платника», що розміщений на офіційному вебпорталі ДПС України, мають можливість в онлайнрежимі відстежити та перевірити етап, на якому перебуває їхній платіж.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області