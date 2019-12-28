Річний перерахунок ПДВ

Якщо придбані та/або виготовлені товари/ послуги, необоротні активи частково використовуються в оподатковуваних операціях, а частково — ні, платник ПДВ зобов’язаний нарахувати податкові зобов’язання виходячи з бази оподаткування, визначеної відповідно до пункту 189.1 статті 189 Податкового кодексу України, та скласти не пізніше останнього дня звітного (податкового) періоду і зареєструвати зведену податкову накладну в Єдиному реєстрі податкових накладних (ЄРПН) на загальну суму частки сплаченого (нарахованого) ПДВ під час їх придбання або виготовлення, яка відповідає частці використання таких товарів/послуг, необоротних активів в неоподатковуваних операціях (пункт 199.1 статті 199 Кодексу). На це звернули увагу платників ПДВ в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Пунктом 199.4 згаданої статті 199 визначено, що платник ПДВ за підсумками календарного року здійснює перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях визначається у відсотках як відношення обсягів із постачання оподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за попередній календарний рік до сукупних обсягів постачання оподатковуваних та неоподатковуваних операцій (без урахування сум ПДВ) за цей же попередній календарний рік. Визначена в процентах величина застосовується протягом поточного календарного року (пункт 199.2).

Відповідно ж до пункту 199.5 частка використання товарів/послуг, необоротних активів в оподатковуваних операціях, визначена з урахуванням норм пунктів 199.2—199.4, застосовується для проведення коригування сум податкових зобов’язань, зазначених у пункті 199.1.

Результати перерахунку сум податкових зобов’язань відображаються в податковій декларації за останній податковий період року.

Отож платникам ПДВ за підсумками 2019 року необхідно буде здійснити перерахунок частки використання товарів/послуг та необоротних активів в оподатковуваних ПДВ операціях, виходячи з фактичних обсягів проведених протягом року оподатковуваних та неоподатковуваних операцій.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області