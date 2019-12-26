Розгін перед майбутніми перемогами

І в завершальній дисципліні проведеного в норвезькому Ліллєхаммері першого етапу Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з порушенням зору студент Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь не залишився без нагороди. Так само, як і в лижних перегонах, завоював другу свою медаль у суперечці стріляючих лижників.

На завершення змагань біатлоністи визначили найсильніших на дистанції 7,5 кілометра. Наш 20-річний параолімпійський чемпіон увесь час був серед лідерів і в підсумку фінішував третім.

Отож у Ліллєхаммері підопічному заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака вдалося завоювати одне «срібло» і три «бронзи». Залишається тільки сподіватися, що старти на майбутніх етапах принесуть йому і відзнаки за перше місце. Прихильники зимових видів спорту від душі Тарасові цього бажають.

Фото з архіву тернопільського «Інваспорту»