Ветерани війни звільнені від сплати туристичного збору

Підпунктом «г» підпункту 268.2.2 пункту 268.2 статті 268 Податкового кодексу України визначено, що платниками туристичного збору не можуть бути особи, які є ветеранами війни. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Правовий статус ветеранів війни визначений Законом України від 22 жовтня 1993 року за номером 3551-ХІІ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» із змінами та доповненнями.

Відповідно до розділу ІІІ згаданого Закону ветеранам війни надають пільги зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до Податкового кодексу.

Згідно з статтею 4 Закону ветеранами війни є особи, які брали участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях на території інших держав. До ветеранів війни належать учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, учасники війни.

Статтею 18 Закону передбачено, що ветеранам війни вручаються посвідчення та нагрудні знаки. Порядок виготовлення та видачі посвідчень і знаків встановлюється Кабінетом міністрів України та міжнародними договорами, в яких бере участь Україна.

Посвідчення є документом, що підтверджує статус ветеранів війни та інших осіб, на яких поширюється чинність Закону, на основі котрого надаються відповідні пільги і компенсації (пункт 2 положення).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області