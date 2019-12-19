За честь школи, рідних сіл чи міста

Напередодні дня Святого Миколая десять команд школярів, які навчаються в загальноосвітніх навчальних закладах Скалатської міської об’єднаної територіальної громади, зібралися в спортивному залі міської ЗОШ, аби позмагатися за призи від Чудотворця. Веселі старти для дітвори організували Тернопільський обласний і місцевий комунальний центри фізичного здоров’я «Спорт для всіх» спільно з відділом освіти Скалатської ОТГ.

До складу кожної із збірних увійшли по вісім юних фізкультурників — по одному юнакові і дівчині, які навчаються в четвертих-сьомих класах. Аби під час двогодинних стартів якнайкраще виступити в тій чи іншій естафеті на швидкість, спритність, влучність, природно, кожен з учасників мав продемонструвати максимальну самовіддачу. Неабияку волю до перемоги, зрештою, виявили всі без винятку — діти добре розуміли, що захищають честь своєї школи, рідних села чи міста.

Найкраще ж з усіма випробуваннями впоралися учні з Магдалівської ЗОШ I—III ступенів імені родини Голоядів. Другу суму балів набрали школярі зі Старого Скалата, третю — з Городниці.

Лауреати змагань нагороджені медалями і грамотами, учасники стартів — відзнаками з логотипом «Спорт для всіх» та солодкими призами. Організатори щиро вдячні за виділені солодкі дарунки від Миколая відділові сім’ї та молоді облдержадміністрації.

Фото з архіву організаторів