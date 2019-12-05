За день — три старти

Минулої суботи в Хоростківській ДЮСШ імені М. І. Підодвірного було особливо людно. Важкоатлети з Тернопільщини і сусідньої Рівненщини приїхали до одного з центрів розвитку цього виду спорту в нашому краї, аби посперечатися за нагороди відразу трьох змагань — особистого чемпіонату області та відкритої першості Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту серед дорослих і традиційного відкритого обласного турніру пам’яті засновника важкої атлетики в Хоросткові, заслуженого тренера України Миколи Ільковича Підодвірного серед юнаків та дівчат віком до тринадцяти і п’ятнадцяти років.

Після завершення ранкової програми стартів відбулася церемонія урочистого відкриття, на якому 110 учасників змагань із Хоросткова, Тернополя, Скалата, Бучача, Рівного, Костополя і Здолбунова щиро привітали голова Тернопільської облдержадміністрації Ігор Сопель, заступник міського голови Хоросткова Сергій Колосівський, перший заступник голови місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко. А директорка Хоростківської ДЮСШ Марія Підодвірна, вручивши кожній із команд-учасниць солодкі подарунки, не могла не відзначити, що вперше на змагання важкоатлетів завітав керівник виконавчої влади області.

Не залишилися без подарунків і юні вихованці місцевого навчального спортивного закладу. Голова облдержадміністрації подарував їм спортивну форму, олімпійці — м’ячі і пам’ятні призи.

Зважаючи на кількість учасників, змагання продовжилися аж до вечора. Переможцями в своїх вікових і вагових категоріях стали Аліна Волощук, Сніжана Кричук, Андріана Череда, Іванна Казновецька, Іван Середа, Максим Сірий, Денис Загребельний, Андрій Мельник, Владислав Мазурик із Тернопільської ОДЮСШ із літніх видів спорту, Аліна і Віталій Дадерки, Михайло Старейко, Петро Ковальчук, Віталій Мадай, Андрій Сторожинський із Хоросткова, Соломія Зенченко і Максим Касян зі Скалата, Максим Павлюх, Ігор Півторак і Роман Гудз із Бучача, Валентин Наливайко з Тернопільської КДЮСШ №1, Сніжана Мольник і Каріна Пелешок із Рівного, Софія Карпілько, Кирило Позняковський і Андрій Гергелик із Костополя, Данило Киричук, Денис Постнов і Артур Романюк із Здолбунова.

Переможці і призери нагороджені грамотами, медалями, подарунками.

А. ЯЦИНА.

На фото: під час змагань; подарунки юним важкоатлетам із Хоросткова від голови облдержадміністрації Ігоря СОПЕЛЯ; нагородження переможців.

Фото автора і Богдана ДІКАЛЬЧУКА