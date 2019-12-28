Змінено форму декларації про майновий стан і доходи

Із першого січня 2020 року платники податків подаватимуть декларацію про майновий стан і доходи за новою формою. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідні зміни до форми декларації внесені наказом Міністерства фінансів України від 25 квітня 2019 року за номером 177 «Про внесення змін до наказу Міністерства фінансів України від 2 жовтня 2015 року №859».

Нова форма змінена, а саме:

— доповнено рядок 8 декларації «Категорія платника» новим критерієм «особа, яка заявляє право на податкову знижку», який застосовується для громадян, що декларують право на податкову знижку;

— розрахунок суми податку на доходи фізичних осіб, на яку зменшуються податкові зобов’язання з ПДФО, у зв’язку з використанням права на податкову знижку, виокремлено у додаток Ф3;

— у Декларації в розділі ІІ «Доходи, які включаються до загального річного оподатковуваного доходу» додатково виокремлено «дохід, нарахований (виплачений, наданий) у формі винагород та інших виплат відповідно до умов цивільно-правового характеру» та «дохід, отриманий від фізичної особи — орендаря, який не є податковим агентом за оренду (суборенду, емфітевзіс) земельних ділянок, земельних часток (паїв), виділених або не виділених у натурі (на місцевості), які розташовані за місцезнаходженням, відмінним від податкової адреси платника податку (орендодавця)».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області