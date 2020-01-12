Чи належить податкова соціальна пільга при неповному робочому дні

Відповідно до п. 169.1 ст. 169 Податкового кодексу України платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У 2020 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 2943 гривні (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2102 грн х 1,4), у 2019 році — 2690 гривень (1921 грн х 1,4), у 2018 році — 2470 гривень (1762 х 1,4).

Тобто фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області