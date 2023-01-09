Право на застосування податкової соціальної пільги платником, який утримує двох чи більше дітей

Відповідно до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України (ПКУ) платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), на суму податкової соціальної пільги, якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 статті 169 ПКУ визначено, що платник податку, який утримує двох чи більше дітей віком до вісімнадцяти років має право на податкову соціальну пільгу у розмірі 100 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ (у 2021 році — 1135,00 грн, у 2022 році — 1240,50 грн, у 2023 році — 1342,00 грн), у розрахунку на кожну таку дитину.

Згідно з підпунктом 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ на податкову соціальну пільгу у розмірі, що дорівнює 150 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 ПКУ (у 2021 році — 1702,50 грн, у 2022 році — 1860,75 грн, у 2023 році — 2013,00 грн), має право платник податку який:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником — у розрахунку на кожну дитину віком до вісімнадцяти років;

б) утримує дитину з інвалідністю — у розрахунку на кожну таку дитину віком до вісімнадцяти років.

При цьому податкова соціальна пільга, передбачена підпунктом 169.1.2 та підпунктами «а», «б» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 статті 169 ПКУ, надається до кінця року, в якому дитина досягає 18 років, а у разі її смерті до досягнення зазначеного віку — до кінця року, на який припадає смерть (підпункт 169.3.3 пункту 169.3 статті 169 ПКУ).

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області