Податкову соціальну пільгу застосовують до фізичної особи, яка працює неповний робочий день

Відповідно до пункту 169.1 статті 169 Податкового кодексу України платник податку на доходи фізичних осіб має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати (інших прирівняних до неї відповідно до законодавства виплат, компенсацій та винагород), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десятьох гривень. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У 2023 році розмір заробітної плати, що дає право на податкову соціальну пільгу, становить 3760,00 грн (прожитковий мінімум на працездатну особу у розмірі 2684,00 грн х 1,4), у 2022 році — 3470,00 грн (2481,00 грн х 1,4), у 2021 році — 3180,00 грн (2270,00 грн х 1,4).

Тобто фізична особа, яка працює неповний робочий день, має право на податкову соціальну пільгу за умови, якщо розмір її заробітної плати не перевищує граничного розміру для отримання податкової соціальної пільги.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області