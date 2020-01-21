Другі в командному спринті біатлоністів

Світлого дня Водохреща національна параолімпійська збірна України в німецькому Альтенберзі успішно завершила виступи на другому етапі Кубка світу з лижних перегонів та біатлону серед спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату і з порушенням зору. В командному спринті біатлоністів завоювали золоту і дві срібні медалі.

Серед тих, кому пощастило піднятися на п’єдестал пошани, і студент факультету фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка, майстер спорту міжнародного класу Тарас Радь. Разом із львів’янином Василем Кравчуком параолімпійський чемпіон, підопічний заслуженого працівника фізичної культури і спорту, заслуженого тренера України Віктора Федорчака виборов друге місце в перегонах чоловіків, які змагалися сидячи.

У командній суперечці збірна України фінішувала третьою як за кількістю завойованих золотих медалей, так і за кількістю всіх нагород — три «золота», по два «срібла» і «бронзи».

Після завершення стартів вітчизняні параолімпійці приїхали на Львівщину, де в Західному реабілітаційно-спортивному центрі Національного комітету спорту інвалідів України розпочали навчально-тренувальний збір перед третім етапом Кубка світу, який з 1 по 8 лютого відбудеться в іншому німецькому місті Фінстерау.

На фото: під час церемонії нагородження лауреатів командного спринту біатлоністів.

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