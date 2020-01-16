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Дитячий конкурс малюнка

16.01.202016.01.2020Автор Богдан Дікальчук
Дитячий конкурс малюнка

Учора, 15 січня, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» дав старт традиційному конкурсу малюнка «Спортивна зима». Триватимуть творчі змагання до 29 лютого.

Усі подані малюнки повинні бути авторськими і виконані на папері формату А4 (21,0х29,7 см). Підпис під ними має містити прізвище та ім’я автора, його вік і адресу. Надсилати творчі роботи потрібно за адресою: Тернопільський обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», вул. Текстильна, 18, м. Тернопіль. Номер телефону для довідок — (0352)52-03-53. Організатор зберігає за собою права на репродукцію всіх робіт, поданих на конкурс, без обмеження терміну використання.

Малюнки будуть опубліковані на сторінці обласного центру «Спорт для всіх» у соціальній мережі «Фейсбук» і на офіційному сайті управління фізичної культури та спорту Тернопільської облдержадміністрації.

Переможці і призери визначатимуться за результатами голосування на вже згаданій сторінці «Спорту для всіх». Для того аби проголосувати, необхідно поставити вподобання (лайк) на одному з малюнків. А ще одну трійку призерів, за умовами проведення конкурсу, визначить журі.

Підсумки конкурсу буде оприлюднено 20 березня 2020 року. На переможців і призерів очікують грамоти, призи і нагородна атрибутика обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх». Нагородять і найбільш активних учасників конкурсу.

Фото з архіву організаторів