Головне — збагатитися змагальним досвідом

Аномально тепла зима створює чималі труднощі для представників зимових видів спорту. Саме про це свідчить і приклад двох громадських спортивних організацій, які відповідають за розвиток біатлону в краї.

Якщо обласна федерація через відсутність снігу за день до початку скасувала змагання юних стріляючих лижників на свої призи, то Тернопільський осередок, який нещодавно очолив підприємець Олег Олійник, вирішив таки провести власні старти.

Досвідчені наставники Ігор Починок, Олег Бунт, Михайло Кручовий, Ілля Камоцький, як і за тиждень перед тим, коли провели «Зимові олімпійські дні Тернопільщини», приурочені до третіх зимових Юнацьких Олімпійських ігор, придатний для лижних перегонів відрізок зуміли підготувати на полі за м’ясокомбінатом. Хоча добратися до нього, а, особливо, вибратися було справою нелегкою через розкислу польову дорогу. Та нічого — з допомогою батьків юних спортсменів увесь наявний транспорт таки доставили на «велику» землю. Навіть трактора на допомогу не довелося кликати.

Наступного ж дня, в неділю, юні вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту, ДЮСШ Тернопільського району та обласної ШВСМ продемонстрували свою майстерність на стрільбищі. Велосипеда ветерани тренерського корпусу (згадаю також іще одного заслуженого тренера України Павла Клочка, який традиційно відправляв учасників на дистанцію), як на мій погляд, не винайшли. Ось і наприкінці минулого року на спортивній базі «Тисовець» поблизу Сколе на Львівщині юнацький чемпіонат України через відсутність достатньої кількості снігу провели саме за таким форматом. За найменшої нагоди майбутні олімпійці мають збагачуватися змагальним досвідом.

За підсумками двох видів переможцями в своїх вікових групах стали Костянтин Марценюк, Ольга Процик, молодший із племінників чемпіона світу і його тезко Дмитро Підручний, Анастасія Змарко, Роман Костюк, Ольга Славська, а також Олександр Дацько і Софія Яськів, які змагалися лишень у лижних перегонах. А призерами — старший брат Дмитра-молодшого Максим Підручний, Дмитро Паламар, Аліна Бауер, Олена Доценко, Едуард Михайлів, Андрій Сидяга, Олег Сушко, Григорій Марків, Анастасія Доценко, Єлизавета Михайлів, Вікторія Хабурська, Назар Сапожак, Назар Тисельський, Ірина Гуцуляк, Елеонора Русин, Микола Сікора, Володимир Дережицький, Соломія Сидяга і Катерина Марценюк.

Переможці і призери нагороджені грамотами, преміями від Тернопільського осередку, призами від місцевого осередку НОК України в області. На завершення ж усі висловили сподівання на те, що хоча би друга половина січня та лютий подарують юним біатлоністам шанси тренуватися і змагатися на снігу.

На фото: юні біатлоністи після завершення лижних перегонів; …і на стрільбищі та під час церемонії нагородження.

Фото Оксани МАРЦЕНЮК