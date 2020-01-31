Хоча і зими нема, але як же ж без змагань

Учора, 30 січня, і після завершення уроків у спортивному залі Скалатської ЗОШ I—III ступенів не змовкали дитячі голоси. Обласний і місцевий комунальний центри фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запропонували школярам із древнього міста і сусідніх Поділля, Кривого, Колодіївки, Старого Скалата та Остап’є, які входять до Скалатської ОТГ, позмагатися за нагороди традиційних всеукраїнських фізкультурно-оздоровчих стартів «Спортивна зима».

Для шістьох збірних юних прихильників здорового способу життя організатори підготували доволі нелегкі випробування — знову ж таки шість цікавих і захоплюючих естафет на швидкість, спритність і влучність, до яких ті готувалися, як тільки повернулися із зимових канікул.

Азартні баталії завершилися перемогою господарів. За ними фінішували юнаки і дівчата зі Старого Скалата і Кривого. Переможці і призери нагороджені медалями та іменними відзнаками, а всі учасники змагань — призами з логотипом «Спорт для всіх».

Фото з архіву організаторів