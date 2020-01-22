Лише в грудні працевлаштовано понад три тисячі осіб

Упродовж 2019 року фахівці головного управління ДПС у Тернопільській області приділяли пильну увагу легальному працевлаштуванню найманих працівників, виплаті заробітної плати в повному обсязі, перерахунку відповідних податків до бюджетів. Серед засобів впливу — роз’яснювальна, контрольно-перевірочна робота, спільні заходи з органами місцевого самоврядування.

Після проведеної роз’яснювальної роботи з керівниками підприємств, які допустили заборгованість із виплати заробітної плати та податкових платежів, працівникам виплатили 21,8 мільйона гривень заборгованої зарплати. До бюджетів ці суб’єкти господарювання перерахували 7,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб і 5,5 мільйона гривень єдиного соціального внеску.

Спільно з представниками органів місцевої влади податківці зустрілися з керівниками 1233-х підприємств. Відтак 1173 з них (95 відсотків) підвищили рівень виплати заробітної плати своїм працівникам. Додаткові надходження до бюджетів склали 19,9 мільйона гривень, з яких дев’ять мільйонів податку на доходи фізичних осіб та 10,9 мільйона єдиного внеску.

Також торік податківці провели 80 перевірок платників податків, які виплачували заробітну плату та інші доходи громадянам із порушенням вимог податкового та іншого законодавства. Порушникам донарахували 23,9 мільйона гривень податків та зборів (штрафних санкцій та пені), з яких 9,6 мільйона податку на доходи фізичних осіб, 3,1 мільйона єдиного внеску та один мільйон військового збору.

Завдяки активізації роз’яснювальної роботи торік у грудні додатково оформлено трудові відносини з 3022-ма найманими працівниками.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області