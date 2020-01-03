Новації в оподаткуванні ПДВ

Із Нового року відбулися зміни в оподаткуванні ПДВ. На це звернули увагу платників податків у головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Скажімо, з першого січня до 31 грудня 2021 року тимчасово звільняються від оподаткування ПДВ операції з вивезення за межі митної території України в митному режимі експорту насіння свиріпи або ріпаку — товарна позиція 1205 згідно з УКТЗЕД (пункт 63 розділу ХХ Податкового кодексу України).

Також із першого січня 2020 року до першого січня 2025 року продовжено період оподаткування ПДВ за нульовою ставкою операцій підприємств з інвалідністю (Закон України від 05 грудня 2019 року за номером 344-IX «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення сприятливих умов для діяльності підприємств та організацій, заснованих громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю»). Ідеться про постачання товарів та послуг, що безпосередньо виготовляються підприємствами та організаціями громадських організацій інвалідів, які засновані такими організаціями та є їхньою власністю, де кількість інвалідів, які мають там основне місце роботи, становить протягом попереднього звітного періоду не менше 50 відсотків середньооблікової кількості штатних працівників, а фонд оплати праці таких інвалідів протягом звітного періоду — не менше 25 відсотків суми загальних витрат на оплату праці, що відносяться до складу витрат виробництва (пункт 8 підрозділу 2 розділу XX Податкового кодексу України).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області