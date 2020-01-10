«Нива» продовжить виступи в чемпіонаті

Попри новорічно-різдвяні свята, повз увагу прихильників гри мільйонів не пройшло звернення тернопільської «Ниви». Керівництво футбольного клубу, гравці і тренери, нагадаю, оприлюднили лист із проханням про фінансову допомогу, яке «ВЖ плюс» надрукувало в першому цього року номері газети.

І ось напередодні Різдва Христового на офіційному сайті клубу з’явилося куди оптимістичніше повідомлення. Теж наведемо його повністю, зробивши лише необхідні стилістично-орфографічні правки:

«Футбольний клуб «Нива» заручився підтримкою ще двох бізнесових структур із Тернопільщини і продовжить участь у чемпіонаті України серед команд другої ліги. Аби виконати поставлене напередодні сезону завдання — вийти до першої ліги.

Щоб досягнути за підсумками третього кола необхідного результату і впевнено дивитися на майбутні перспективи клубу, ми не припиняємо пошуки потенційних інвесторів і партнерів. Запрошуємо всіх охочих долучитися до фінансування футбольного клубу «Нива», а особливо — представників владних структур.

Водночас клуб розпочав процедуру створення акціонерного товариства, яке дасть змогу залучити до фінансування як владні структури, так і юридичні й фізичні особи, які матимуть можливість стати акціонерами клубу. Також акціонери матимуть змогу впливати на кадрову політику клубу, обираючи директора клубу і кандидатів на інші керівні посади. Списки акціонерів щомісячно публікуватимуться на офіційному сайті клубу. Також на вимогу акціонерів клуб надаватиме звіти з фінансових витрат.

Із відпустки команда вийде 28 січня та розпочне підготовку до третього кола чемпіонату, початок якого запланований на кінець березня. Всього команда проведе чотири етапи підготовки».

На численні прохання вболівальників друкуємо календар ігор третього кола групи «А» чемпіонату України серед команд другої ліги:

Календар ігор третього кола

чемпіонату України серед команд групи «А» другої ліги

23-й тур

22 березня, неділя

«Полісся» (Житомир) — «Оболонь-2» (Київ)

«Верес» (Рівне) — «Ужгород»

«Діназ» (Вишгород) — «Нива» (Вінниця)

«Калуш» — «Буковина» (Чернівці)

«Поділля» (Хмельницький) — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка)

24-й тур

28 березня, субота

«Нива» (Тернопіль) — «Полісся»

«Оболонь-2» — «Верес»

«Ужгород» — «Діназ»

«Нива» В. — «Калуш»

«Буковина» — «Поділля»

25-й тур

4 квітня, субота

«Верес» — «Нива» Т.

«Діназ» — «Оболонь-2»

«Калуш» — «Ужгород»

«Поділля» — «Нива» В.

«Чайка» — «Буковина»

26-й тур

11 квітня, субота

«Нива» Т. — «Діназ»

«Полісся» — «Верес»

«Оболонь-2» — «Калуш»

«Ужгород» — «Поділля»

«Нива» В. — «Чайка»

27-й тур

17 квітня, п’ятниця

«Калуш» — «Нива» Т.

«Діназ» — «Полісся»

«Поділля» — «Оболонь-2»

«Чайка» — «Ужгород»

«Буковина» — «Нива» В.

28-й тур

25 квітня, субота

«Нива» Т. — «Поділля»

«Полісся» — «Калуш»

«Верес» — «Діназ»

«Ужгород» — «Буковина»

«Оболонь-2» — «Чайка»

29-й тур

2 травня, субота

«Калуш» — «Верес»

«Поділля» — «Полісся»

«Чайка» — «Нива» Т.

«Буковина» — «Оболонь-2»

«Нива» В. — «Ужгород»

30-й тур

6 травня, середа

«Нива» Т. — «Буковина»

«Полісся» — «Чайка»

«Верес» — «Поділля»

«Діназ» — «Калуш»

«Оболонь-2» — «Нива» В.

31-й тур

10 травня, неділя

«Поділля» — «Діназ»

«Чайка» — «Верес»

«Буковина» — «Полісся»

«Нива» В. — «Нива» Т.

«Ужгород» — «Оболонь-2»

32-й тур

16 травня, субота

«Нива» Т. — «Ужгород»

«Полісся» — «Нива» В.

«Верес» — «Буковина»

«Діназ» — «Чайка»

«Калуш» — «Поділля»

33-й тур

23 травня, субота

«Чайка» — «Калуш»

«Буковина» — «Діназ»

«Нива» В. — «Верес»

«Ужгород» — «Полісся»

«Оболонь-2» — «Нива» Т.

Фото із сайту ФК «Нива»