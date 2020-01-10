Платникам ПДВ на замітку

Із першого січня 2020 набрала чинності постанова Кабінету міністрів України від 31 жовтня 2018 року за номером 891, відповідно до якої скасовується звіт про суми податкових пільг, а ведення обліку податкових пільг здійснюватиметься на підставі податкової звітності. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У зв’язку з цим наказом Міністерства фінансів України від 20 листопада 2019 року за номером 488 унесено зміни до форми та порядку заповнення і подання податкової звітності з ПДВ.

Зокрема, відповідно до згаданого наказу МФУ «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року за номером 167» розрахунок сум ПДВ, не сплаченого суб’єктом господарювання до бюджету в зв’язку з отриманням податкових пільг, здійснюватиметься в додатку 6 до податкової декларації з ПДВ — «Розрахунок сум податку на додану вартість, не сплачених суб’єктом господарювання до бюджету у зв’язку з отриманням податкових пільг, та/або показників, відповідно до яких підприємства (організації) належать до підприємства (організації) осіб з інвалідністю».

Податкова звітність з ПДВ, у тому числі додаток 6, з урахуванням змін, внесених оновленим наказом, подається, починаючи із звітного (податкового) періоду за січень 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області