Подання звітності з ПДВ за новою формою

Із першого січня 2020 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 20 листопада 2019 року за номером 488 «Про внесення змін до форм та Порядку заповнення і подання податкової звітності з податку на додану вартість та визнання таким, що втратив чинність, наказу Державної податкової адміністрації України від 29 березня 2011 року №167». Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 46.6 статті 46 Податкового кодексу України, якщо в результаті запровадження нового податку або зміни правил оподаткування змінюються форми податкової звітності, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову політику, який затвердив такі форми, зобов’язаний оприлюднити нові форми звітності.

До визначення нових форм декларацій (розрахунків), які набирають чинності для складання звітності за податковий період, що настає за податковим періодом, в якому відбулося їх оприлюднення, є чинними форми декларацій (розрахунків), чинні до такого визначення.

Водночас, згідно з пунктом 50.1 статті 50 Податкового кодексу, якщо в майбутніх податкових періодах (з урахуванням строків давності, визначених статтею 102) платник податків самостійно (у тому числі за результатами електронної перевірки) виявляє помилки, що містяться в раніше поданій ним податковій декларації (крім обмежень, визначених цією статтею), він зобов’язаний надіслати уточнюючий розрахунок до такої податкової декларації за формою чинного на час подання уточнюючого розрахунку.

Тобто подання податкової звітності за формою, яка враховує зміни, внесені згаданим наказом, вперше здійснюється за звітний період січня 2020 року, (граничний термін подання — 20 лютого 2020 року), перший квартал 2020 року (граничний термін подання — 12 травня 2020 року).

Уточнюючий розрахунок податкових зобов’язань із ПДВ у зв’язку з виправленням самостійно виявлених помилок, зі змінами, внесеними наказом, подається, починаючи з першого січня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області