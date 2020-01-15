Право на соціальну пільгу інвалідів третьої групи з дитинства

Надання податкових соціальних пільг передбачено статтею 169 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Згідно з підпунктом «ґ» підпункту 169.1.3 пункту 169.1 з урахуванням норм першого абзацу підпункту 169.4.1 пункту 169.4 платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що дорівнює 150 відсотків суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1, для такого платника податку, який є особою з інвалідністю I або II групи, в тому числі з дитинства, крім осіб з інвалідністю, пільга яким визначена підпунктом «б» підпункту 169.1.4 пункту 169.1 (осіб з інвалідністю І і ІІ групи з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни).

Підпунктом 169.4.1 пункту 169.4 визначено, що податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на перше січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих десяти гривень.

Тобто платники податку — особи з інвалідністю ІІІ групи з дитинства в Податковому кодексі не зазначені як окрема пільгова категорія, але при дотриманні установленого рівня заробітної плати мають право на податкову соціальну пільгу, яка надається у вигляді зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу на суму податкової соціальної пільги в розмірі, що в 2018 році дорівнював 881 гривню при граничному доході 2470 гривень, у 2019 році — 960,50 гривні при граничному доході 2690 гривень, у 2020 році — 1051 гривню при граничному доході 2940 гривень.

Фото сектору комунікації ГУ ДПС у Тернопільській області