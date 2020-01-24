Старти школярів

Після проведених позавчора в Осниках Лановецького району урочистостей із нагоди Дня Соборності України працівники тернопільського обласного центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» запросили всіх охочих підтримати учасників юнацьких фізкультурно-оздоровчих стартів. Участь у них узяли чотири шкільні збірні з Лановецького району і дві — із сусіднього Теофіпольського Хмельницької області.

Юнаки і дівчата визначили найсильніших у флорболі, дартсі, згинанні і розгинанні рук в упорі лежачи, перетягуванні линви. В єдиному ігровому виді не було рівних команді з Білозірки. В метанні дротиків найвлучнішими стали юні фізкультурники з Вишгородка. А в двох силових видах перемога заслужено дісталася школярам із Вербівця.

Усе ж у загальнокомандному підсумку титул найкращої дістався збірній школярів із Вишгородка. Їхні сусіди з Вербівця фінішували другими. Третіми стали учні Святецької ЗОШ Теофіпольського району, четвертим — згуртований шкільний колектив із Білозірки.

Переможці і призери нагороджені грамотами, відзнаками і призами з логотипом «Спорт для всіх». Організували спортивне свято з нагоди Дня Соборності України управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації, обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», Лановецька райдержадміністрація і громадська організація «Десантно-козацький рій».

Фото з архіву організаторів