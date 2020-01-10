Традиційний турнір випускників

Сьогодні в Теребовлі місцеві дитячо-юнацька спортивна школа і центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» провели традиційний турнір із міні-футболу серед випускників навчального спортивного закладу. Під час баталій на засніженому майданчику зі штучним покриттям стадіону «Колос» силами помірялися команди, сформовані з гравців чотирьох вікових груп — від 16-літніх юнаків до ветеранів.

Наймолодші, які лише освоюють ази майстерності, прогнозовано фінішували останніми. Натомість перемогу ветеранів навряд чи назвеш несподіваною. Адже головними їхніми конкурентами стали команди з гравців віком до 29-ти і 24-х років. Тож ті, кому тридцять чи більше, звісно, не втратили жаги до перемог. Так само, як у принциповій суперечці за друге місце перемогли старші.

Переможців турніру, як і зазвичай, нагородили перехідним кубком.

Я. КОРОЛЮК,

директор центру фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх».

Фото з архіву автора