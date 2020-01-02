У дівчат з юнаками — своя Олімпіада

Напередодні Нового року в Кременці відбулися урочисті проводи учасників ІІІ зимових юнацьких Олімпійських ігор. Старти майбутніх олімпійців із дев’ятого по 22 січня 2020 року відбудуться в швейцарській Лозанні.

Україну на грандіозному юнацькому спортивному форумі представлятимуть і шестеро наших земляків. П’ятеро з них — вихованці Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту з Кременця: саночниця Юліана Туницька, двоєборці Андрій Пилипчук із Валентином Ящуком і стрибунки на лижах із трампліна Віталіна Герасим’юк із Тетяною Пилипчук. А біатлоніст Віталій Мандзин нині вдосконалює вміння в обласній школі вищої спортивної майстерності.

Успіхів у досягненні омріяних спортивних висот майбутнім олімпійцям із Кременеччини побажали перший заступник місцевого осередку НОК України в Тернопільській області Віталій Ігнатенко, начальник управління фізичної культури та спорту облдержадміністрації Віталій Тріль, голова Кременецької районної ради Володимир Стефанський, перший заступник міського голови Кременця Микола Матвіюк, депутатка Кременецької міської ради, викладачка обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Т. Шевченка, почесна громадянка Кременця Катерина Єрусалимець, старший тренер збірної України з лижного двоєборства Микола Козлов і тренер Тернопільської ОДЮСШ із зимових видів спорту Василь Нікіфорук. Майбутнім учасникам юнацької Олімпіади вручили грамоти, подарунки, пам’ятні відзнаки.

Загалом же на найпрестижнішому молодіжному форумі честь України захищатимуть 39 талановитих юних атлетів. Вони продемонструють свою майстерність у дванадцяти із шістнадцяти зимових видів спорту, в яких будуть розіграні нагороди. Співвітчизники, за повідомленням Національного олімпійського комітету України, посперечаються за медалі в біатлоні, лижному двоєборстві, хокеї 3х3, санному спорті, фігурному катанні, шорт-треці, стрибках на лижах із трампліна, скелетоні, фристайлі, гірськолижному спорті, лижних перегонах і сноубордингу.

Фото із сайту «Типовий Кременець»